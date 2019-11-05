2019-11-05T12:50:51+03:00
Общество

На Петербург надвигается циклон с мокрым снегом и ветром

Погода в Северной столице становится по-зимнему холодной
Лилия КОЗЛОВА
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На Петербург надвигается мокрый снег и сильный ветерНа Петербург надвигается мокрый снег и сильный ветерФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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С каждый днем погода в Санкт-Петербурге становится все более суровой и пасмурной. После долгих выходных, новая рабочая неделя началась с сильного промозглого ветра, пронизывающего холодом до костей. Во вторник, 5 ноября, на Северную столицу надвигается циклон, который принесет мокрый снег и дождь. К вечеру стоит ожидать, что на дорогах образуется слякоть.

- Петербург сегодня на северо-восточной периферии циклона. Погода облачная с прояснениями, пройдут кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя, - рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По прогнозу синоптика, температура воздуха в Петербурге будет стоять на уровне плюс 1-3 градусов, в Ленинградской области от минус 1 до плюс 4 градусов в зависимости от района. Ветер порывистый северо-восточный 6-11 метров в секунду.

Однако пасмурная, серая погода – это уже фирменный стиль Петербурга, в котором есть свои очарование и шарм. Судя по тому, как быстро похолодало в городе на Неве, зима настигнет Северную столицу совсем скоро. Зато на фоне белоснежного снега ярко засверкают новогодние украшения, намекающие о том, что совсем скоро начнутся праздники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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