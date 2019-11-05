Работника банка, оплатившего ипотеку со счета клиента, будут судить в Петербурге

СЕГОДНЯ 12:54 2019-11-05T12:54:44+03:00

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Сотрудник одного из петербургских банков, имевший доступ к данным клиентов, попался на том, что в декабре 2018 года изготовил карту на имя одного из них, а затем, зная пин-код, похитил с нее в банкомате 20 тысяч рублей, которыми позже погасил свою задолженность по ипотеке.

- Прокуратура Фрунзенского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина, который обвиняется в краже денежных средств с банковского счета клиента банка, - сообщила пресс-служба Прокуратуры Санкт-Петербурга.

Уголовное дело уже направлено во Фрунзенский районный суд, который рассмотрит его по существу. Максимальное наказание за подобное преступление составляет до шести лет лишения свободы со штрафом в размере восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы за шесть месяцев работы.

ИСТОЧНИК KP.RU