2019-11-05T13:12:50+03:00
Общество

Побережье Балтийского моря завалило «ледяными яйцами»

Уникальное природное явление заметили на пляже финского острова Хайлуото
Петр КИБЕР
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Побережье Балтийского моря покрылось "ледяными яйцами". Фото: instagram.com/ailamattПобережье Балтийского моря покрылось "ледяными яйцами". Фото: instagram.com/ailamatt
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Тысячи блестящих «ледяных яиц» с удивлением увидели на побережье Балтийского моря жители финского острова Хайлуото, что в Ботническом заливе. Пляж Марьяниеми у подножия местного маяка будто покрылся гигантской икрой неизвестной рыбы. Зрелище было завораживающим и даже пугающим. По современной традиции, фото уникального природного явления тут же было опубликовано в соцсетях.

- Пляж Марьяниеми во всей красе игры света и воды, - пишет в «Инстаграме» местная жительница Айла Мяттила.

Нет сомнения, что именно солнечная погода добавила красоты «ледяным яйцам». Они, как икринки неведомого чудища играют в ярком свете.

Специалисты объясняют образование «яиц» просто. При определенных температурах и ветре вода замерзает на мелких камнях, нарастая на них с каждым слоем все больше и больше.

Бывает подобное и в Петербурге. Зимой 2017 года жители Зеленогорска засняли побережье Финского залива покрытое ледяными шариками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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