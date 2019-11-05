2019-11-05T13:48:54+03:00
Общество

Названы популярные вакансии в Петербурге, для которых не требуется диплом о высшем образовании

Главную роль в профессиях, где «корочка» вуза не важна, играет опыт соискателя
Лилия КОЗЛОВА
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Стало известно, какие вакансии в Петербурге доступны без дипломаСтало известно, какие вакансии в Петербурге доступны без дипломаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня многие говорят о том, что высшее образование стало не столь важно для того, чтобы устроиться на работу. Главное – опыт и навыки при трудоустройстве. Однако так это в действительности или нет. Во вторник, 5 ноября, стало известно, какие в Петербурге самые популярные вакансии при устройстве на работу без диплома.

- Высшее образование обычно не требуется специалистам рабочих профессий, таким как рабочие, водители, кассиры. Главную роль в этих профессиях играет опыт, - говорится в исследовании сервиса для поиска вакансий и сотрудников «Работа.ру».

Крайне важен опыт при приеме на работу на должность водителей. В 45 процентах таких вакансий требуется стаж 3-4 года. При этом среди соискателей в этой профессии в основном кандидаты без высшего образования – 81 процент. В основном они окончили только школу или имеют среднее профессиональное образование.

Но что касается дипломированных специалистов, то для них все же на рынке вакансий значительно больше позиций. Так, инженер, бухгалтер, врач, менеджер по продажам, администратор и конструктор – самые популярные в Петербурге специальности, для которых важна «корочка» об окончании вуза. Отмечается, что одни из самых образованных в Северной столице являются бухгалтеры – 68 процентов резюме с высшим образованием. Также среди массовых специальностей с образованными кандидатами выделяются менеджеры по продажам (47 процентов) и администраторы (37 процентов).

ИСТОЧНИК KP.RU

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