Кудрово стал самым комфортным городом Ленобласти

СЕГОДНЯ 13:48 2019-11-05T13:48:24+03:00

Согласно рейтингу индексу качества Минстроя России, именно здесь лучше всего жить

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Кто бы мог подумать, но Кудрово стал самым комфортным городом для жизни. Правда не в России, что было бы совсем удивительно, а в Ленинградской области. Именно соседний с Петербургом населенный пункт получил самые высокие баллы от Министерства строительства России.

- Индекс качества получили 32 города Ленинградской области. Оценка складывалась из анализа 6 пунктов: жилья, уличной, общественно-деловой и социально-досуговой инфраструктуры, озелененных и водных пространств, а также общегородского пространства. Каждый из них оценивается по 6 критериям — безопасность, комфорт, экология, идентичность и разнообразие, современность и актуальность среды, эффективность управления, - сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

В итоге худшим в регионе с с123 баллами стала Любань, а лучшим, с 218-ю, Кудрово. Именно здесь, по мнению специалистов, лучше и комфортнее всего жить.

При этом средний для региона индекс составил 180 баллов, а в число «хорошистов», получивших выше 200 баллов вошли Сланцы, Никольское, Кировск, Гатчина и Кингисепп.

Санкт-Петербург, к примеру, имеет в рейтинге 238 баллов, а лидер - Москва - 276. Максимально возможное число баллов равняется 360.

ИСТОЧНИК KP.RU