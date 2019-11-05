2019-11-05T15:34:34+03:00
Происшествия

Труп убитого мужчины двое суток пролежал в брошенной машине на трассе «Кола»

Трагедия произошла в гаражном кооперативе села Старая Ладога в Ленобласти
Лилия КОЗЛОВА
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В Старой Ладоге застрелили 25-летнего парня и отвезли его труп на трассу "Кола" / Фото: Следственный комитет ЛенобластиВ Старой Ладоге застрелили 25-летнего парня и отвезли его труп на трассу "Кола" / Фото: Следственный комитет Ленобласти
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В понедельник, 4 ноября, наряд ГИБДД Ленобласти во время объезда трассы «Кола», на 113 километре трассы в Волховском районе, обнаружил брошенную на обочине машину ВАЗ-2115, с окровавленным трупом в салоне. Это было тело 25-летнего местного жителя. На его шее виднелась большая огнестрельная рана. Оказалось, что труп молодого человека почти двое суток пролежал брошенный в автомобиле. Следы преступления привели правоохранителей в гаражный кооператив в селе Старая Ладога.

- Вечером 2 ноября 25-летний молодой человек вместе со своим знакомым был в гараже, когда к ним пришел 35-летний мужчина, который и является сейчас главным подозреваемым. Между ними началось выяснений отношений, прозвучал выстрел из охотничьего ружья, и 25-летний парень упал замертво, - рассказали в следственном комитете Ленобласти.

Чтобы скрыть убийство, мужчины вытащили труп из гаража, погрузили его в машину и отвезли на трассу «Кола», где переложили тело на водительское сиденье отечественного авто, а сами поспешили уехать.

В ходе расследования правоохранители задержали 35-летнего подозреваемого. Дома у него нашли оружие, предположительно из которого и был произведен смертельный выстрел. Известно, что подозреваемый мужчина раньше уже привлекался к уголовной ответственности.

На данный момент проводят экспертизы и расследование для того, чтобы установить все причины и обстоятельства преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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