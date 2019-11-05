Студент санкт-перербургского университета ИТМО занял первое место в "Олимпийских играх" по автоспорту

СЕГОДНЯ 14:40 2019-11-05T14:40:53+03:00

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Студенты санкт-петербургского университета ИТМО способны не только отечественную науку вперед двигать, но и призовые места на международных состязаниях занимать. На днях второкурсник факультета программной инженерии и компьютерной техники Клим Гаврилов завоевал золотую медаль на соревнованиях FIA Motorsport Games, которые называют аналогом Олимпийских игр в автоспорте.

- Международный турнир проводился впервые, с 31 октября по 3 ноября на трассе Валлелунга в Испании, - рассказали «Комсомолке» в университете. – В нем приняли участие 192 спортсмена из 49 стран мира.

Свое право на чемпионский титул участники доказывали в шести дисциплинах: от классических автомобильных гонок по прямой до картинга и дрифта. Клим Гаврилов выступал на автомобили Audi Sport с российским флагом и логотипом ИТМО «на борту». Состязаться ему пришлось в тяжелых условиях: все три дня моросил дождь, и задувал порывистый ветер. Тем не менее все сложилось успешно: так, в гонках петербуржец буквально увел победу у соперников из-под носа, опередив ближайшего конкурента на 0,1 секунды.

Гонками отмечают в университете, Клим занимается в 13 лет. В 2019 году он занял третье место на Чемпионате мира.

ИСТОЧНИК KP.RU