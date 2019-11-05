2019-11-05T14:40:53+03:00
Спорт

Студент санкт-перербургского университета ИТМО занял первое место в "Олимпийских играх" по автоспорту

Соревнования FIA Motorsport Games проводились впервые, участники состязались на трассе Валлелунга в Италии
Сергей ВОЛЧКОВ
Поделиться:
Студент-второкурсник Клим Гаврилов занял второе место в международных соревнованиях FIA Motorsport Games. Фото: университет ИТМОСтудент-второкурсник Клим Гаврилов занял второе место в международных соревнованиях FIA Motorsport Games. Фото: университет ИТМО
Изменить размер текста:

Студенты санкт-петербургского университета ИТМО способны не только отечественную науку вперед двигать, но и призовые места на международных состязаниях занимать. На днях второкурсник факультета программной инженерии и компьютерной техники Клим Гаврилов завоевал золотую медаль на соревнованиях FIA Motorsport Games, которые называют аналогом Олимпийских игр в автоспорте.

- Международный турнир проводился впервые, с 31 октября по 3 ноября на трассе Валлелунга в Испании, - рассказали «Комсомолке» в университете. – В нем приняли участие 192 спортсмена из 49 стран мира.

Свое право на чемпионский титул участники доказывали в шести дисциплинах: от классических автомобильных гонок по прямой до картинга и дрифта. Клим Гаврилов выступал на автомобили Audi Sport с российским флагом и логотипом ИТМО «на борту». Состязаться ему пришлось в тяжелых условиях: все три дня моросил дождь, и задувал порывистый ветер. Тем не менее все сложилось успешно: так, в гонках петербуржец буквально увел победу у соперников из-под носа, опередив ближайшего конкурента на 0,1 секунды.

Гонками отмечают в университете, Клим занимается в 13 лет. В 2019 году он занял третье место на Чемпионате мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Облицовочный камень рухнул на женщину с жилого дома на проспекте Науки
Дроны проверят фасады нежилых зданий в Петербурге
Лисе Алисе из «Велеса» подарили перепелиное яйцо, а она попыталась его разбить лапами
Незаконный ларек с шавермой и алкоголем снесли в Приморском районе
За прошедшие выходные в Петербурге произошло 1239 ДТП
Хитрый петербуржец напоил и обокрал работника Пулково
Цветочный горшок с каплями ртути и зараженный диван: за неделю из квартир петербуржцев вывезли 100 килограммов опасных отходов
Двух начальников таможни задержали в Петербурге по делу о контрабанде культурных ценностей
В Петербурге введут карту мигранта, но неизвестно когда
В петербургском метро рассказали, почему нельзя менять старые деревянные двери на входах в вестибюли
Три человека погибли при пожаре в строительной бытовке в Выборге
Магазинные тележки от ветра разлетелись по двору в Шушарах и побили припаркованные машины
В Петербурге осужден горе-угонщик, отчаянно пытавшийся обмануть страховщиков
Пять игроков «Зенита», в том числе Дзюба, вызваны в сборную России на отборочные игры Евро-2020
Азартный мигрант разбил терминал для приема ставок в букмекерской конторе в Петербурге
Труп убитого мужчины двое суток пролежал в брошенной машине на трассе «Кола»
Кудрово стал самым комфортным городом Ленобласти
Названы популярные вакансии в Петербурге, для которых не требуется диплом о высшем образовании
Побережье Балтийского моря завалило «ледяными яйцами»
Работника банка, оплатившего ипотеку со счета клиента, будут судить в Петербурге