2019-11-05T14:47:26+03:00
Происшествия

Азартный мигрант разбил терминал для приема ставок в букмекерской конторе в Петербурге

Утихомирить мужчину получилось только сотрудникам Росгвардии
Лилия КОЗЛОВА
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Азартный мужчина разбил терминал для приема ставок, а пьяный - телевизор в баре ПетербургаАзартный мужчина разбил терминал для приема ставок, а пьяный - телевизор в баре ПетербургаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В одной букмекерской конторе в Красногвардейском районе Петербурге азартный мигрант устроил погром. В ночь на субботу, 2 ноября, у гражданина одного из государств Центральной Азии все пошло не по плану. Мужчиной завладел гнев, и он начал размахивать кулаками, вымещая свою злость на терминал для приема ставок. Успокоить его смогли только нарядом вневедомственной охраны.

- В 3:46 ночи 2 ноября сотрудники Росгвардии, патрулировавшие в Красногвардейском районе, получили информацию о том, что в букмекерской конторе, расположенной в доме № 22 А на Индустриальном проспекте, сработала кнопка тревожной сигнализации, - сообщили в охране.

В помещении конторы они нашли буйного мужчину, разбившего экран аппарата. Азартного мигранта задержали и отправили в 13 отдел полиции. Сколько он будет вынужден выплатить за испорченный терминал, еще устанавливается.

Еще одного буйного мужчину задержали в ночь на 3 ноября в баре на Манежной улице в Петергофе. Пьяный посетитель начал хулиганить и разбил плазменный телевизор. О причинах своего неадекватного поведения он уже рассказывал сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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