2019-11-05T15:02:04+03:00
Спорт

Пять игроков «Зенита», в том числе Дзюба, вызваны в сборную России на отборочные игры Евро-2020

Национальная команда сыграет 16 ноября с Бельгией в Петербурге и 19-го в Сан-Марино с местной сборной
Петр КИБЕР
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Артем Дзюба и еще четверо зенитовцев вызваны на игры сборной России.Артем Дзюба и еще четверо зенитовцев вызваны на игры сборной России.Фото: Александр ГЛУЗ
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На носу у «Зенита» два важных матча. Первый - сегодня, в рамках Лиги Чемпионов с «Ред Булл Лейпцигом», а второй, 10 ноября, с тульским «Арсеналом»в чемпионате России. Ну а потом в играх будет перерыв на отборочные встречи сборных. Российская дружина померится силами с Бельгией и Сан-Марино. Тренерский штаб команды уже назвал состав на эти игры. В него вошли пятеро зенитовцев.

Так, на сборы вызваны: защитник Вячеслав Караваев; полузащитники Юрий Жирков, Далер Кузяев, Магомед Оздоев и нападающий Артем Дзюба.

В их числе мог оказаться голкипер Андрей Лунев, однако вратарь сине-бело-голубых получил травму и пока не играет.

Стоит напомнить, что сборная России уже обеспечила себе выход на Евро-2020, однако главный тренер Станислав Черчесов заявил, что команду будет стараться занять первое место в отборочной группе.

Для этого необходимо обыгрывать сборную Бельгии - матч пройдет 16 ноября в Санкт-Петербурге. И потом, 19-го числа, не потерять очки в Сан-Марино с местной командой.

В какую группу попадет российская дружина на Чемпионате Европы -2020, станет известно в начале декабря, когда пройдет жеребьевка турнира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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