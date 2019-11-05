2019-11-05T15:07:47+03:00
Происшествия

В Петербурге осужден горе-угонщик, отчаянно пытавшийся обмануть страховщиков

Мужчина полностью признал свою вину, ему назначены условный срок и штраф
Галина КАНДИНСКАЯ
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Неудачливый автоугонщик получил условный срок и крупный штраф.Неудачливый автоугонщик получил условный срок и крупный штраф.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Петербурге суд вынес приговор мужчине, который обвинялся в покушении на мошенничество в сфере страхования. По версии следствия, горе-предприниматель действовал в сговоре с несколькими лицами, которые помогали сымитировать угоны автомобилей, застрахованные на крупные суммы.

Установлено, что мошенник договорился со знакомой о покупке машины BMW за 3,5 млн рублей. После того, как иномарку застраховали, он перегнал его заграницу, а соучастница заявила в полицию об угоне. Однако мошенничество не было доведено до конца: страховая компания провела проверку и выяснила, что страховой случай оказался поддельным.

Следующая попытка по такой же схеме также не удалась.

- Суд учел требования обвинения и признал мужчину виновным в совершении преступлений и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно с испытательным сроком на 5 лет и со штрафом в размере 250 тыс. рублей, - сообщили в Прокуратуре Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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