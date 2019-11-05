Магазинные тележки от ветра разлетелись по двору в Шушарах и побили припаркованные машины

СЕГОДНЯ 15:15 2019-11-05T15:15:15+03:00

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Днем во вторник, 5 ноября, сильный ветер в Петербурге разгулялся не на шутку и устроил «игры» с тележками магазина в Шушарах. В жилом дворе между домами 13 и 15 по улице Ростовской металлические конструкции на колесах не выдержали воздушного потока и стали кататься по тротуару, врезаясь в автомобили, стоящие на пути. В итоге оказались повреждены как минимум две машины.

- У этой сети магазинов у всех такая проблема. Потому что у них нет отдельных зданий и заднего двора. В моем доме такая же ситуация каждое утро, - пожаловался петербуржец в соцсети.

Некоторые горожане посчитали, что столкновение с тележкой не повредит машине. Однако другие отметили, что при неудачном ударе на корпусе авто может остаться вмятина или царапина, а при более худшем раскладе, тележка способна даже снести боковое зеркало.

- «Ларгус» стоит на месте спуска колясок. Поэтому это карма, - заметили участники обсуждения.

ИСТОЧНИК KP.RU