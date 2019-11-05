Три человека погибли при пожаре в строительной бытовке в Выборге

СЕГОДНЯ 15:34 2019-11-05T15:34:05+03:00

Три человека погибли при пожаре в бытовке в Выборге. Фото: Следком РФ по ЛО

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Пожар, произошедший в Выборге под утро 5 ноября стал причиной гибели трех человек. Все они сгорели заживо в строительной бытовке, которая вспыхнула по неизвестной причине.

- В 05:03 05 ноября 2019 года поступило сообщение о пожаре по адресу: город Выборг, улица Крепостная. Горела бытовка на площади 10 квадратных метров, - сообщает областное управление МЧС России.

На место возгорания примчались два пожарных расчета из двух машин и восьми человек личного состава. Через полчаса, в 05:35 пожар был ликвидирован. И уже при разборе завалов спасателей ждало страшное зрелище.

В руинах бытовки лежали три обгорелых тела. На место происшествия пришлось вызывать следователей.

При осмотре видимых признаков насильственной смерти не обнаружено, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Ленинградской области.

Опрос свидетелей показал, что в бытовке обычно собирались любители выпить. Застолье и стало основной версией произошедшего. Выяснение обстоятельств смертельного инцидента продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU