В петербургском метро рассказали, почему нельзя менять старые деревянные двери на входах в вестибюли

СЕГОДНЯ 15:51 2019-11-05T15:51:44+03:00

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Жители и гости Петербурга могут заметить, что на всех новых станциях метрополитена на входе установлены современные стеклянные двери, а на старых – деревянные. Как пояснили в подземке во вторник, 5 ноября, это связано не с тем, что о них забывают во время ремонта. Более того, эти деревянные двери с металлическим декором менять нельзя.

- Двери, установленные на исторических станциях, недопустимо менять на современные и легкие. Сами двери, их орнамент, конфигурация, габариты, стиль и декор являются предметом охраны государства так же, как и двери Эрмитажа, - пояснили в пресс-службе петербургского метрополитена.

Несмотря на то, что двери выполнены из дерева, они полностью отвечают всем современным требованиям, а также нормам пожарной безопасности.

Следить за сохранностью этих памятников истории и культуры – задача метро. Бережно относиться к деревянным дверям, являющихся ценностью, сотрудники подземки призывают и пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU