2019-11-05T16:30:17+03:00
Общество

Цветочный горшок с каплями ртути и зараженный диван: за неделю из квартир петербуржцев вывезли 100 килограммов опасных отходов

Чаще всего неприятности происходили из-за ртути
Петр КИБЕР
Поделиться:
Больше 100 килограммов ядовитых отходов вывезли из квартир петербуржцев за одну неделю.Больше 100 килограммов ядовитых отходов вывезли из квартир петербуржцев за одну неделю.
Изменить размер текста:

Ни дня без простоя. Всю прошедшую неделю сотрудники госучреждения «Экострой» работали не покладая рук и ездили по заявкам горожан, вывозя из их квартир опасные предметы и отходы. И набралось такого добра больше центнера.

- Всего вывезено на утилизацию 104,2 килограмма химических отходов и 14 люминесцентных ламп, проведены замеры на содержание паров ртути в воздухе после разлива ртути из разбитых термометров по 13 адресам, - пишут «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу петербургского комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

«Добычей» сотрудников экослужбы стали просроченные лекарства, цветочный горшок с каплями попавшей туда ртути и даже целый диван, на который также пролился ядовитый металл. В утиль отправилось и все постельное белье, зараженное ртутью.

Проблемные квартиры обработали, а жильцам рассказали, как быть дальше и объяснили правила безопасности, дабы больше такого не повторялось.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Облицовочный камень рухнул на женщину с жилого дома на проспекте Науки
Дроны проверят фасады нежилых зданий в Петербурге
Лисе Алисе из «Велеса» подарили перепелиное яйцо, а она попыталась его разбить лапами
Незаконный ларек с шавермой и алкоголем снесли в Приморском районе
За прошедшие выходные в Петербурге произошло 1239 ДТП
Хитрый петербуржец напоил и обокрал работника Пулково
Двух начальников таможни задержали в Петербурге по делу о контрабанде культурных ценностей
В Петербурге введут карту мигранта, но неизвестно когда
В петербургском метро рассказали, почему нельзя менять старые деревянные двери на входах в вестибюли
Три человека погибли при пожаре в строительной бытовке в Выборге
Магазинные тележки от ветра разлетелись по двору в Шушарах и побили припаркованные машины
В Петербурге осужден горе-угонщик, отчаянно пытавшийся обмануть страховщиков
Пять игроков «Зенита», в том числе Дзюба, вызваны в сборную России на отборочные игры Евро-2020
Азартный мигрант разбил терминал для приема ставок в букмекерской конторе в Петербурге
Студент санкт-перербургского университета ИТМО занял первое место в "Олимпийских играх" по автоспорту
Труп убитого мужчины двое суток пролежал в брошенной машине на трассе «Кола»
Кудрово стал самым комфортным городом Ленобласти
Названы популярные вакансии в Петербурге, для которых не требуется диплом о высшем образовании
Побережье Балтийского моря завалило «ледяными яйцами»
Работника банка, оплатившего ипотеку со счета клиента, будут судить в Петербурге