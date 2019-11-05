Цветочный горшок с каплями ртути и зараженный диван: за неделю из квартир петербуржцев вывезли 100 килограммов опасных отходов

СЕГОДНЯ 16:30 2019-11-05T16:30:17+03:00

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Ни дня без простоя. Всю прошедшую неделю сотрудники госучреждения «Экострой» работали не покладая рук и ездили по заявкам горожан, вывозя из их квартир опасные предметы и отходы. И набралось такого добра больше центнера.

- Всего вывезено на утилизацию 104,2 килограмма химических отходов и 14 люминесцентных ламп, проведены замеры на содержание паров ртути в воздухе после разлива ртути из разбитых термометров по 13 адресам, - пишут «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу петербургского комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

«Добычей» сотрудников экослужбы стали просроченные лекарства, цветочный горшок с каплями попавшей туда ртути и даже целый диван, на который также пролился ядовитый металл. В утиль отправилось и все постельное белье, зараженное ртутью.

Проблемные квартиры обработали, а жильцам рассказали, как быть дальше и объяснили правила безопасности, дабы больше такого не повторялось.

ИСТОЧНИК KP.RU