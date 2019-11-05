Хитрый петербуржец напоил и обокрал работника Пулково

СЕГОДНЯ 16:47 2019-11-05T16:47:32+03:00

В Петербурге сотрудник Пулково остался без телефона после распития алкоголя со случайным незнакомцем Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Мужчина выпил на улице с незнакомцем и остался без телефона

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В Петербурге 32-летний работник аэропорта Пулково попался в руки хитрого собутыльника, который напоил его и обокрал. Вечером в воскресенье, 3 ноября, мужчина повстречался с незнакомцем на улице у алкогольного магазина и согласился с ним выпить, что оказалось неразумной ошибкой с его стороны. В итоге сотрудник «Воздушных ворот» остался без нового друга и телефона.

- Утром в понедельник, 4 ноября, в полицию обратился мужчина, который рассказал, что встретил человека возле алкогольного магазина на улице Маршала Захарова. Они разговорились и начали вместе пить, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Где-то к двум часам ночи работник Пулково понял, что сильно пьян и ему стало плохо. Тогда его новый друг взял у него из рук телефон за 10 тысяч рублей и быстрым шагом ретировался с места.

Из-за сильного опьянения пострадавший мужчина с трудом мог вспомнить своего горе-собутыльника. Это был мужчина лет 30-ти, 170-175 сантиметров ростом, со светлыми, длинными волосами. Одет он был во все темное. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело и по указанным приметам разыскивают негодяя.

ИСТОЧНИК KP.RU