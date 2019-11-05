За прошедшие выходные в Петербурге произошло 1239 ДТП

СЕГОДНЯ 16:57 2019-11-05T16:57:29+03:00

Общее число аварий в Петербурге и Ленобласти за выходные дни перевалило за полторы тысячи. Фото: УГИБДД по СПб и ЛО

Изменить размер текста: A A

Один дополнительный выходной, который россияне получили по случаю праздника Народного единства, прибавил работы сотрудникам экстренных служб. Им, чаще чем обычно, пришлось выезжать на аварии, который по городу и области произошло больше полутора тысяч.

- С 1 по 4 ноября в Санкт-Петербурге было зафиксировано 1239 дорожно-транспортных происшествий, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Подавляющее большинство аварий были несерьезными, в которых пострадало только железо. Но 52 инцидента оказались в статистике с раненными. В них 60 человек получили травмы, в том числе двое детей.

Не обошлось, увы, и без погибших. Три дня унесли три жизни, одна из которых была детской.

В Ленинградской области аварий оказалось меньше - всего 288, но последствия были куда серьезнее. 38 человек, в том числе семеро детей были ранены. Четверо взрослых погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU