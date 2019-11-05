За прошедшие выходные в Петербурге произошло 1239 ДТП
Один дополнительный выходной, который россияне получили по случаю праздника Народного единства, прибавил работы сотрудникам экстренных служб. Им, чаще чем обычно, пришлось выезжать на аварии, который по городу и области произошло больше полутора тысяч.
- С 1 по 4 ноября в Санкт-Петербурге было зафиксировано 1239 дорожно-транспортных происшествий, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
Подавляющее большинство аварий были несерьезными, в которых пострадало только железо. Но 52 инцидента оказались в статистике с раненными. В них 60 человек получили травмы, в том числе двое детей.
Не обошлось, увы, и без погибших. Три дня унесли три жизни, одна из которых была детской.
В Ленинградской области аварий оказалось меньше - всего 288, но последствия были куда серьезнее. 38 человек, в том числе семеро детей были ранены. Четверо взрослых погибли.
ИСТОЧНИК KP.RU