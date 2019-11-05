2019-11-05T17:22:50+03:00
Общество

Незаконный ларек с шавермой и алкоголем снесли в Приморском районе

Магазины продолжили работать после конца договора аренды, который был расторгнут летом
Лилия КОЗЛОВА
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На Долгоозерной разобрали незаконный ларек с шавермой и алкогольный магазин / Фото: ККИ ПетербургаНа Долгоозерной разобрали незаконный ларек с шавермой и алкогольный магазин / Фото: ККИ Петербурга
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В Приморском районе Петербурга снесли незаконный павильон с шавермой и магазин с продуктами и алкоголем. Во вторник, 5 ноября, сотрудники комитета по контролю за имуществом города пришли демонтировать ларек между домами 1 и 5 по Долгоозерной улице, который, несмотря на конец действия договора аренды еще летом 2019 года, продолжал свою работу.

- В октябре комитет провел проверку земельного участка на Долгоозерной улице площадью 160 квадратных метров и обнаружил, что на нем размещен 2-секционный торговый павильон. Раньше это участок был в аренде ООО «Август», но в июне 2019 года договор был расторгнут, - сообщили в комитете.

После проверки сотрудники комитета потребовали арендатора самостоятельно освободить земельный участок, однако ларек так и не был демонтирован. В итоге, ККИ совместно с подведомственной организацией самостоятельно разобрали незаконные магазины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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