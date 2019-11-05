Лисе Алисе из «Велеса» подарили перепелиное яйцо, а она попыталась его разбить лапами

СЕГОДНЯ 17:27 2019-11-05T17:27:03+03:00

Настоящая лесная красавица, которая всю жизнь провела с людьми. Фото: vk.com/veles_spb

Несмотря на жизнь в питомнике, рыжая хищница сохранила все природные повадки [видео]

Изменить размер текста: A A

Рыжая красавица лиса Алиса из центра помощи диким животным «Велес» ни дня не жила в дикой природе, но сохранила все повадки хищницы. Сотрудники питомника подарили лисице перепелиное яйцо и та тут же начала прыгать на мнем лапами, пытаясь разбить. Так делают и ее вольные сородичи.

- Никогда не жила в дикой природе, но все повадки дикого животного сохранены на сто процентов, - отмечают сотрудники «Велеса» на странице центра «ВКонтакте».

На опубликованном видео лиса «мышкует», то есть прыгает передними лапами. Зимой звери так делают ныряя в снег, пытаясь поймать бегающую по земле добычу.

Впрочем, раздавить яйцо у Алисы не получилось и она просто прокусила сбою добычу.

- Ритуальный танец охотницы за яйцами. Алиска, ну до чего же ты красивая! - восторгаются пользователи соцсетей.

Сейчас в «Велесе» Алиса живет со своей соседкой Рикой. Есть в центре и еще одна рыжая плутовка - Буся. И если у нее есть шансы вернуться в природу, то первых двух туда не отпустят. Они выросли на руках у человека и просто не приспособлены к вольной жизни несмотря на все инстинкты.

Лиса Алиса из "Велеса" пытается разбить перепелиное яйцо.Видео: Центр помощи животным "Велес".

ИСТОЧНИК KP.RU