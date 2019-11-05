2019-11-05T17:49:37+03:00
Общество

Дроны проверят фасады нежилых зданий в Петербурге

С помощью беспилотников инспекторы ГАТИ найдут недобросовестных владельцев домов
Лилия КОЗЛОВА
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Фасады нежилых зданий в Петербурге проверят с помощью беспилотного дронаФасады нежилых зданий в Петербурге проверят с помощью беспилотного дронаФото: Александр ГЛУЗ
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Современные технологии уже вовсю используются в жизни Петербурга. Так, в среду, 6 ноября, специалисты государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) запустят в небо дроны для того, чтобы проверить состояние фасадов нежилых домов города.

- Беспилотные летательные аппараты запустят над домами, которые находятся в собственности недобросовестных владельцев. На чеку стоит быть тем, кто уже привлекался к административной ответственности за плохое содержание зданий, - пишет «Мойка78».

В 2019 году было составлено более тысячи протоколов в отношении недобросовестных владельцев нежилых домов. В общей сложности ГАТИ начислила порядка 61,5 миллионов рублей штрафов за плохое содержание зданий. Среди нарушителей замечены как государственные организации, так и частные.

По всей видимости, штрафы все же возымели свой эффект. В инспекции отмечают, что в Петербурге снизилось число фасадов, в содержании которых были выявлены нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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