2019-11-05T18:24:43+03:00
Происшествия

Облицовочный камень с жилого дома рухнул на женщину на проспекте Науки

Плитка повредила петербурженке ногу и помяла припаркованные машины [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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На женщину рухнул облицовочный камень с жилого дома на проспекте НаукиНа женщину рухнул облицовочный камень с жилого дома на проспекте НаукиФото: СОЦСЕТИ
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В Калининском районе Петербурга произошло ЧП, из-за которого чуть было серьезно не пострадала женщина. Вечером в понедельник, 4 ноября, петербурженка проходила мимо жилого дома на проспекте Науки, когда на нее сверху полетели куски облицовочного камня. В это же время рядом проходил мужчина с ребенком. Все успели вовремя отпрыгнуть в сторону, однако кирпичи женщину все же задели.

- В районе 19 часов в понедельник, 4 ноября, с дома 14, корпус 1, по проспекту Науки произошло обрушение облицовочного камня. Мимо проходила женщина, ей попало прямо по ноге, - рассказал в соцсети очевидец, который сам чуть не пострадал.

После ЧП петербурженка обратилась в травму, где у нее диагностировали ушиб ноги. Также пострадала одна припаркованная возле дома машина.

Очевидцы вызвали полицию, чтобы сотрудники зафиксировали происшествие.

Облицовочный камень рухнул с жилого дома в Петербурге на прохожую .

ИСТОЧНИК KP.RU

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