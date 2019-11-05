2019-11-05T18:43:03+03:00
Общество

КГИОП ответил Варламову на критику реставрации Петропавловской крепости

Известный блогер назвал восстановление «сердца» Петербурга некачественным ремонтом
Лилия КОЗЛОВА
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КГИОП ответил скандальному блогеру на критику реставрации Петропавловской крепостиКГИОП ответил скандальному блогеру на критику реставрации Петропавловской крепостиФото: Олег ЗОЛОТО
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Вечером, 2 ноября, известный блогер Илья Варламов опубликовал пост, в котором жестко раскритиковал качество реставрации Петропавловской крепости в Петербурге, назвав ее «некачественным ремонтом». На возмущения урбаниста ответил комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) города, разъяснив причины, почему в кирпичной кладке крепости столько трещин.

- Стены Петропавловской крепости как фортификационного сооружения имеют определенные особенности, в том числе уклон эскарпа, поэтому в особенности не защищены от воздействия атмосферных осадков. В связи с этим в течение всего периода бытования стены постоянно подвергались ремонтам, - прокомментировали в КГИОП.

В комитете пояснили, что штукатурить фасады с разделкой «под кирпич», то что блогер назвал «дешевой плиткой», начали еще с XVIII века. После войны стены крепости гладко штукатурили и окрашивали ПХВ-краской. И только в 1990-х годах специалисты института «Ленпроектреставрация» во время исследований нашли фрагмент штукатурки «под кирпич» и на его основе разработали проект реставрации стен по аналогичной методике.

Также в комитете отметили, что масштабная реставрация стен проводилась в 2005-2007 годах, а срок службы реставрации штукатурного слоя составляет до 5 лет.

Что касается «окошка», который возмутил Варламова, то это сохраненный участок музеефицированной исторической штукатурки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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