«Ласточка» из Тосно в Петербург встала из-за нехватки электричества

СЕГОДНЯ 18:56 2019-11-05T18:56:54+03:00

"Ласточка" из Тосно в Петербург встала на середине пути Фото: Артем КИЛЬКИН

Изменить размер текста: A A

Пассажиры скоростного поезда «Ласточка», который во вторник, 5 ноября, в 17:42 часов отправился из Тосно в Петербург, застрял на середине пути. Более 40 минут электричка стоит недалеко от станции Колпино. Точные причины проблем на путях не известны. Пассажиры, спешащие домой и по делам, высказали свое недовольство в соцсетях.

- Кондукторы сообщили, что на линии не хватает электричества, - поделились информацией петербуржцы в интернете.

На данный момент скоростная «Ласточка» занимает линию московского направления. За ней, по рассказам петербуржцев, в очереди также встали пассажирские поезда. Еще одной причиной остановки электрички нахвали обледенение контактного провода.

- А кто-то на матч «Зенита» опоздает такими темпами, - расстроенно отметили петербургские фанаты.

На данный момент проблема с «Ласточкой» не исправлена. Согласно расписанию, данная электричка должна была прибыть на Московский вокзал Петербурга в 18:30.

ИСТОЧНИК KP.RU