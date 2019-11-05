2019-11-05T18:56:54+03:00
Происшествия

«Ласточка» из Тосно в Петербург встала из-за нехватки электричества

Электричка более 40 минут стоит под Колпино
Лилия КОЗЛОВА
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"Ласточка" из Тосно в Петербург встала на середине пути"Ласточка" из Тосно в Петербург встала на середине путиФото: Артем КИЛЬКИН
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Пассажиры скоростного поезда «Ласточка», который во вторник, 5 ноября, в 17:42 часов отправился из Тосно в Петербург, застрял на середине пути. Более 40 минут электричка стоит недалеко от станции Колпино. Точные причины проблем на путях не известны. Пассажиры, спешащие домой и по делам, высказали свое недовольство в соцсетях.

- Кондукторы сообщили, что на линии не хватает электричества, - поделились информацией петербуржцы в интернете.

На данный момент скоростная «Ласточка» занимает линию московского направления. За ней, по рассказам петербуржцев, в очереди также встали пассажирские поезда. Еще одной причиной остановки электрички нахвали обледенение контактного провода.

- А кто-то на матч «Зенита» опоздает такими темпами, - расстроенно отметили петербургские фанаты.

На данный момент проблема с «Ласточкой» не исправлена. Согласно расписанию, данная электричка должна была прибыть на Московский вокзал Петербурга в 18:30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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