2019-11-05T19:19:22+03:00
Общество

Приморское шоссе соединят с «Лахта Центром» двумя эстакадами с севера и юга

Петербургский филиал Главгосэкспертизы России дал добро на строительство двух эстакадных съездов
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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На двух будущих эстакадах разрешат двигаться на машине со скоростью 40 км/ч.На двух будущих эстакадах разрешат двигаться на машине со скоростью 40 км/ч.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России дал добро на строительство двух эстакадных съездов, которые соединят Приморское шоссе с «Лахта Центром». На двухполосных путепроводах разрешат двигаться на автомобиле со скоростью 40 км/ч.

- Северный съезд будет протяженностью около 980 метров. Его возведут от Приморского шоссе до кольцевого пересечения у «Лахта Центра», которое оценивается экспертами как перспективный дорожный участок. Съезд на юге составит в длину около 440 метров. Он расположится от перспективного кольцевого пересечения до Приморского проспекта и улицы Савушкина, - сообщает пресс-служба Петербургского филиала Главгосэкспертизы России.

Будущие эстакады должны прослужить минимум одну сотню лет. Финансировать грядущее строительство планируется из городского бюджета. Строительство начнется в рамках второго этапа реконструкции Приморского шоссе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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