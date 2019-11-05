В Смольном рассказали о новых льготах для горожан в 2020 году

СЕГОДНЯ 19:43 2019-11-05T19:43:52+03:00

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В Смольном рассказали о совершенствовании льготной поддержки горожан в 2020 году. Члены правительства и губернатор обсудили оптимизацию региональных налоговых льгот на рабочем совещании. Например, наконец-то станет легче дышать собственникам комнат в коммуналках. Пока что они не могут получать налоговый вычет, поскольку законодательство не разрешает регистрировать комнаты в качестве отдельного объекта недвижимости. Будущие налоговые льготы помогут разрешить эту проблему.

- Также на обсуждении затрагивался вопрос предоставления льгот по транспортному налогу для весельных и моторных лодок при условии, что их двигатели мощностью менее пяти лошадиных сил, - передает пресс-служба губернатора Петербурга.

Некоторые неэффективные налоговые льготы исчезнут. В частности, это льгота по налогу на имущество для автомобилей и мотоциклов, которых выпустили до 1990 года. В Смольном напоминают, что всеми грядущими преимуществами разрешат воспользоваться только тем, у кого отсутствует налоговая задолженность.

ИСТОЧНИК KP.RU