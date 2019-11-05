Смольный перечислил новые соцобъекты, которые выкупят для нужд петербуржцев
Смольный перечислил новые социально значимые объекты, которые выкупят у застройщиков для нужд петербуржцев. Напомним, ранее планировалось, что Петербург приобретет рекордное количество соцобъектов – 43. Теперь этот список пополнился.
- Это офис врача общей практики в Колпино, 3 игровые площадки и детский сад в Шушарах. Также до конца 2019 года планируется купить 2 объекта под многофункциональный центр и еще один для нужд городского объединения родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ». Одно помещение приобретут для размещения филиала историко-краеведческого музея «Невская застава».
В Смольном отмечают, что подобная практика продолжится и в дальнейшем. Выкупленных детских садов, школ и больниц станет больше. Благодаря такой политике властей застройщики, перед тем как ввести жилье в эксплуатацию, будут обязаны сначала развить социальную инфраструктуру в новом районе.
ИСТОЧНИК KP.RU