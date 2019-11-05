2019-11-05T20:39:35+03:00
Общество

Смольный перечислил новые соцобъекты, которые выкупят для нужд петербуржцев

В 2019 году Петербург планировал купить рекордных 43 социально значимых объекта, сейчас этот список дополнится
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Благодаря такой политике застройщик в первую очередь думает о строительстве социальных объектов вокруг будущего жилья.Благодаря такой политике застройщик в первую очередь думает о строительстве социальных объектов вокруг будущего жилья.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Смольный перечислил новые социально значимые объекты, которые выкупят у застройщиков для нужд петербуржцев. Напомним, ранее планировалось, что Петербург приобретет рекордное количество соцобъектов – 43. Теперь этот список пополнился.

- Это офис врача общей практики в Колпино, 3 игровые площадки и детский сад в Шушарах. Также до конца 2019 года планируется купить 2 объекта под многофункциональный центр и еще один для нужд городского объединения родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ». Одно помещение приобретут для размещения филиала историко-краеведческого музея «Невская застава».

В Смольном отмечают, что подобная практика продолжится и в дальнейшем. Выкупленных детских садов, школ и больниц станет больше. Благодаря такой политике властей застройщики, перед тем как ввести жилье в эксплуатацию, будут обязаны сначала развить социальную инфраструктуру в новом районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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