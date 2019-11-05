2019-11-05T23:42:53+03:00
Спорт

«Зенит» проиграл «Лейпцигу» со счетом 0:2 в рамках четвертого тура ЛЧ

Сине-бело-голубые не смогли взять реванш за поражение в Германии
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Фото: vk.com/zenitФото: vk.com/zenit
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Петербургский «Зенит» проиграл немецкому «Лейпцигу» со счетом 0:2 в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла на заполненной «Газпром Арене». Фанатский вираж подготовил для команды воодушевляющий огромный баннер с изображением волка, медведя и балалаечника. Однако петербуржцам не удалось взять реванш за поражение в Германии.

Шикарный перформанс обещал вдохновить команду до последней секунды ответственного матча. Фото: vk.com/zenit

Шикарный перформанс обещал вдохновить команду до последней секунды ответственного матча. Фото: vk.com/zenit

«Лейпциг» открыл счет за несколько секунд перед уходом в раздевалку после первого тайма – Демме Диего удался точный дальний удар. Немцы закрепили преимущество на 63-й минуте игры усилиями Марселя Забитцера, который в одиночестве ловко обыграл голкипера Михаила Кержакова и точно пробил по воротам.

- Для нас было важно не пропустить в концовке, но увы. Естественно, играть стало сложнее. Были моменты, которые не реализовали. У соперника игроки работали интенсивнее и быстрее принимали решения. Мы все время запаздывали. Поэтому они абсолютно заслуженно победили. А мы будем работать, шансы еще остаются, но на таком высоком уровне ошибок не прощают, - подытожил Сергей Семак на послематчевой пресс-конференции.

Победа позволила немецкой команде набрать 9 очков и возглавить турнирную таблицу группы G. «Зениту» теперь кровь из носу необходимы победы в ключевых матчах против «Лиона» и «Бенфики». Ближайшей станет игра против французов в стенах «Газпром Арены», которая начнется 27 ноября в 20:55 по московскому времени. Добавим, пока что в активе у петербуржцев 4 очка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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