2019-11-05T23:56:20+03:00
Спорт

Игрок «Зенита» Бранислав Иванович считает, что немцы запутали его клуб

Футболист петербургской команды нашел объяснение поражению
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ
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Лейпциг переиграл Зенит 5 ноября 2019 года тактически.Лейпциг переиграл Зенит 5 ноября 2019 года тактически.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Петербургский «Зенит» потерпел второе поражение подряд от немецкого «РБ Лейпциг» в групповом этапе Лиги чемпионов. Сербский защитник Бранислав Иванович считает, что соперник переиграл сине-бело-голубых 5 ноября 2019 года тактически.

- Тяжелая игра, мы начали не так, как хотели. Было физически тяжело, в первом тайме не получилось у нас, гол в конце тайма - это психологически тяжело. Получились две разные игры: здесь и в Германии. Там мы хорошо играли в первом тайме, здесь были моменты, но не забили. Хорошо, когда команда может менять схемы, ожидали, что соперник будет играть в два нападающих. Они сыграли очень хорошо, получили уверенность после первого гола.

Для Зенита игра с Лейпцигом оказалась очень тяжелой. Фото: Артем КИЛЬКИН

Для Зенита игра с Лейпцигом оказалась очень тяжелой.Фото: Артем КИЛЬКИН

«Зенит» мог побороться с «РБ Лейпциг», должен был это сделать, но изначально не разобрались в схеме с первых минут, начали контролировать игру, играть в пас, получили уверенность. Но это Лига чемпионов, большой опыт для нас, чтобы учиться на ошибках.

UEFA Champions League (05/11/2019) Zenit - Leipzig / Goal Demme.

ИСТОЧНИК KP.RU

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