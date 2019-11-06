Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков уверен, что «Лейпциг» надо было побеждать

СЕГОДНЯ 00:01 2019-11-06T00:01:39+03:00

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По одному мячу, забитому в каждом из таймов, немецкому «Лейпцигу» хватило для того, чтобы победить «Зенит» второй раз подряд в групповом этапе Лиги чемпионов – на этот раз на чужом поле. Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков уверен, что его клуб должен был играть на победу, хотя уровень соперника и выше.

- По результатам в чемпионате Германии видно, какая сильная команда «РБ Лейпциг», - отметил Кержаков. - У них очень сильный тренер, ничего не добавишь. «Лейпциг» - это совершенно другой уровень, другие скорости, класс игроков выше. Сразу говорил, что немцы очень сильная команда. Те, кто смотрят чемпионат Германии, понимают ее уровень, но дома мы со всеми должны брать очки. Момент первого гола особо не видел, был частокол ног, увидел в самый последний момент.

Зенит РБ Лейпциг : послематчевая пресс-конференция.

ИСТОЧНИК KP.RU