2019-11-06T00:18:28+03:00
Спорт

После игры с Лейпцигом главный тренер «Зенита» призвал оставаться реалистами

Играть с немцами, считает Семак, можно было только от обороны
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ
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Сергей Семак: Было важно не пропустить в первом тайме.Сергей Семак: Было важно не пропустить в первом тайме.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Большинство специалистов посчитали, что наставник «Зенита» ошибся с тактикой на групповой матч Лиги чемпионов против «Лейпцига», выставив со стартового свистка сразу пять защитников. Но наставник «Зенита» Сергей Семак уверен, что только игра от обороны могла принести успех его команде.

- Было важно не пропустить в первом тайме, - сказал Семак после игры. - В концовке нам все-таки забили, играть стало сложнее, как было и на выезде. Были моменты, которые мы не реализовали. «Лейпциг» играет более интенсивно, игроки быстрые, и в скорости принятия решений и перемещений у них интенсивность другая, заслуженная победа «Лейпцига», а нам надо работать. Шансы пока остаются, будем стараться использовать каждый шанс, здесь ошибки команды не прощают, уровень высокий. Игра в три центральных защитника было ошибкой? Нет, я так не считаю. Нам нужно быть реалистами, правильно оценивать возможности футболистов, играть в четыре защитника было сложно, ведь центральные защитники у нас не быстрые, а у соперника скоростные игроки. По уровню мы слабее на данном этапе. В первом пропущенном мяче в Лейпциге защитники не успели подстраховать, когда было забегание за спину, и нам не хватило одного игрока, чтобы сопроводить футболиста соперника. Сейчас мы таких ошибок не допускали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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