ГИБДД устроило ночную погоню в Мурино за водителем находящегося в федеральном розыске «Форда»

СЕГОДНЯ 00:20 2019-11-06T00:20:05+03:00

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Ночью 5 ноября ГИБДД устроило погоню в Мурино за «Фордом». Началось все с обычной проверки документов, которую по-хамски проигнорировал водитель иномарки, вдавив педаль газа в пол и скрывшись от инспекторов в Токсовском тоннеле. Стражи порядка поймали злоумышленника только в Новом Девяткино. За ним пришлось гнаться даже по лесополосе на своих двоих.

- За рулем машины находился 38-летний мужчина. Оказалось, что он решил скрыться сразу по нескольким причинам – из-за просроченного водительского удостоверения и того, что Ford числился в федеральном розыске от 21 октября 2019 года. Проверка показала, что машина принадлежит другому гражданину, зарегистрированному в Москве, - сообщает паблик «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

Инспекторы выяснили, что автомобиль хотели перегнать в Ленобласть на разборку. Нелегального доставщика «Форда» доставили в полицию. Пока что на него составили административные материалы.

ИСТОЧНИК KP.RU