2019-11-06T01:31:43+03:00
Общество

Петербуржцы возмутились пошлым и сексистским писсуаром в одном из ТРК в Гатчине

Писсуар, напоминающий открытый женский рот, нашли в одном из туалетов ТРК Cubus
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Необычный писсуар озадачил посетителей мужской уборной. Фото: vk.com/gtnstoryНеобычный писсуар озадачил посетителей мужской уборной. Фото: vk.com/gtnstory
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Петербуржцы возмутились пошлым и сексистским писсуаром в ТРК Cubus. Фотография унитаза, напоминающего открытый женский рот, стала предметом споров в сообществе «Подслушано Гатчина» во «Вконтакте». По словам пользователей соцсетей, эта дерзкая инсталляция находится в туалете торгово-развлекательного комплекса еще с открытия.

- Это на втором этаже в мужской уборной. И такие писсуары, скорее всего, установили, потому что рядом стоял магазин интимных товаров для взрослых, - пишет один местных жителей.

Некоторые горожане считают, что на Западе за такие смелые формы писсуаров уже давно засудили бы производителей, не говоря о запрете на их установку. Другие не видят ни намека на предрассудки и негатив к женщинам и относятся к унитазу с юмором. В любом случае, тот, кто разместил в мужском туалете необычный писсуар, добился своего – теперь он никого не оставляет равнодушным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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