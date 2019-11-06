ФАС хочет убрать государственную регулировку тарифов в «Пулково» и поездах между Петербургом и Москвой

СЕГОДНЯ 02:11 2019-11-06T02:11:39+03:00

ФАС хочет дерегулировать тарифы в "Пулково" и усилить конкуренцию в сфере железнодорожных перевозок. Фото: Олег ЗОЛОТО

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ФАС предлагает дерегулировать услуги по перевозке пассажиров в плацкартных и общих вагонах поездов между Петербургом и Москвой, а также авиаперелеты в Пулково. По словам антимонопольщиков, отказ от государственного регулирования цен на билеты позволит развить конкуренцию за пассажира. Своими мыслями ФАС поделились в официальном проекте приказа.

- Предлагается дерегулировать услуги Пулково в международных направлениях. Скоро из-за привлечения новых лоукостеров, введения электронной визы и либерализации воздушных перевозок ожидается рост количества прямых рейсов из Петербурга в другие страны. Увеличение количества обслуживаемых международных пассажиров снизит тарифную нагрузку во внутрироссийских полетах, - передает пресс-служба УФАС России по Петербургу.

Также антимонопольная служба хочет дерегулировать тарифы на перевозки в фирменных поездах, которые дублируют обычные пассажирские и скорые поезда. При этом от регулирования освобождаются независимые компании, не входящие в группу с РЖД. Считается, что благодаря этому частные железнодорожные перевозчики смогут усилить конкуренцию.

Добавим, что проект приказа сейчас проходит согласования, его рассмотрят до конца 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU