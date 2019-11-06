Немецкий взрывоопасный снаряд времен ВОв парализовал благоустройство территории у Пулковских высот

СЕГОДНЯ 02:38 2019-11-06T02:39:21+03:00

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Утром 5 ноября возле дома №65 по Пулковскому шоссе рабочие занимались благоустройством территории и наткнулись на опасный боезапас. Они как ни в чем ни бывало выкорчевывали очередное старое дерево, как вдруг заметили в грунте металлический ржавый предмет. Сомнений, что это снаряд было немного, поэтому встревоженные мужчины тут же отзвонились в дежурную часть Росгвардии и сообщили о находке.

- Земляные работы прекратили, а всех людей удалили на безопасное расстояние. Специалисты ОМОН обследовали предмет и заключили, что это артиллерийский снаряд немецкого производства времен Великой Отечественной войны. Он представлял серьезную опасность, так как находился в состоянии сильной коррозии и содержал в себе взрывчатое вещество, - рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии Петербурга и Ленобласти.

Коррозия чуть не взорвала снаряд. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии Петербурга и Ленобласти

К счастью, опасный боеприпас быстро вывезли на специализированный полигон, где его уничтожили.

ИСТОЧНИК KP.RU