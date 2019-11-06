Десять поездов задержала непогода на Октябрьской железной дороге

СЕГОДНЯ 08:24 2019-11-06T08:24:30+03:00

Из-за непогоды поезда на Октябрьской железной дороге ходят с опозданием. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Непогода: мокрый снег, дождь и ветер привели к серьезным задержкам в движении поездов дальнего следования на Октябрьской железной дороге (ОЖД). Десять составов пришлось притормозить в пути, чтобы дать техническим службам устранить наледь на проводах. Со сбоями ходили и пригородные электрички.

- С вечера 5 ноября на территории ряда регионов пролегания ОЖД наблюдались неблагоприятные погодные явления, в результате которых на некоторых участках железной дороги (в районе станций Павлово-на-Неве, Гатчина и перегоне Колпино – Тосно) происходило обледенение контактного провода и токоприемников подвижного состава, - сообщает пресс-служба железной дороги.

Из-за этого на период от одного до пяти часов задерживались поезда: № 9 Архангельск – Санкт-Петербург; № 74 Санкт-Петербург – Тюмень; № 124 Санкт-Петербург – Киров; № 72 Санкт-Петербург – Екатеринбург; № 15 Мурманск – Москва; № 806 Санкт-Петербург – Петрозаводск; № 820 Псков – Петрозаводск; № 456 Санкт-Петербург – Архангельск; № 65 Мурманск – Минск и № 812 Псков – Санкт-Петербург.

Пассажиров, которые прибыли в Петербург из-за опоздания после закрытия метро, развезли по домам автобусами.

Но непогода пока не отступает и утром 6 ноября работы на ОЖД продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU