Из-за упавшего на бок самосвала на мосту Бетанкура собралась пробка

СЕГОДНЯ 09:07 2019-11-06T09:07:50+03:00

Пока аварийную машину не уберут, движение будет затруднено.

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Серьезная пробка собралась утром среды на подъездах к мосту Бетанкура и на самой переправе. Причиной транспортного коллапса стал завалившийся набок грузовик. Своей «тушей» машина перегородила проезд и почти парализовала движение общественного транспорта. На место ЧП прибыли все экстренные службы.

- На съезде с моста Бетанкура, перевернулся самосвал, - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Судя по опубликованным фото, машина была груженой песком. При повороте центр тяжести грузовика, видимо, сместился и автомобиль опрокинулся. Водители отмечают, что причиной ЧП могла стать неудачная конструкция развязки моста.

- Чертовы проектировщики съездов. Там автобус чуть не застревает в этих «кишках», - злятся местные жители.

Сейчас на месте аварии работают спасатели, а также медики и экипажи ГИБДД. На то, чтобы поднять самосвал на колеса и убрать с проезжей части просыпавшийся песок, уйдет некоторое время.

Движение автобусов встало.

ИСТОЧНИК KP.RU