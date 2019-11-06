Из-за упавшего на бок самосвала на мосту Бетанкура собралась пробка
Серьезная пробка собралась утром среды на подъездах к мосту Бетанкура и на самой переправе. Причиной транспортного коллапса стал завалившийся набок грузовик. Своей «тушей» машина перегородила проезд и почти парализовала движение общественного транспорта. На место ЧП прибыли все экстренные службы.
- На съезде с моста Бетанкура, перевернулся самосвал, - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Судя по опубликованным фото, машина была груженой песком. При повороте центр тяжести грузовика, видимо, сместился и автомобиль опрокинулся. Водители отмечают, что причиной ЧП могла стать неудачная конструкция развязки моста.
- Чертовы проектировщики съездов. Там автобус чуть не застревает в этих «кишках», - злятся местные жители.
Сейчас на месте аварии работают спасатели, а также медики и экипажи ГИБДД. На то, чтобы поднять самосвал на колеса и убрать с проезжей части просыпавшийся песок, уйдет некоторое время.
Движение автобусов встало.
ИСТОЧНИК KP.RU