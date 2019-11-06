2019-11-06T09:29:02+03:00
Общество

Из-за обледеневших проводов на Балтийском и Витебском направлении встали электрички

Люди сообщают о задержках в двадцать и более минут
Петр КИБЕР
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На Балтийском и Витебском направлениях "застряли" электрички. Фото: vk.com/spb_todayНа Балтийском и Витебском направлениях "застряли" электрички. Фото: vk.com/spb_today
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Непогода, которая почти незаметна в самом Петербурге, но разгулялась в пригородах, стала причиной срыва графика движения поездов. Так, из-за обледеневших проводов ночью на Октябрьской железной дороге (ОЖД) с многочасовой задержкой шли десять составов дальнего следования, а утром 6 ноября история продолжилась с электричками.

- Электрички стоят , Гатчина Балтийская - Санкт-Петербург. Езжайте на автобусах, - пишут в соцсетях застрявшие в пути пассажиры.

При этом некоторым составам везет и они успевают «проскочить» до города без остановок. Скорее всего задержки вызваны работой технических служб ОЖД, которые сбивают намерзший на контактных проводах лед. Об этом с утра предупреждали в пресс-службе железной дороги.

Жителям пригорода и петербуржцам стоит учитывать этот момент и планировать маршрут поездки заранее, ведь задержки есть и на других направлениях.

- Электрички Витебского направления опаздывают или отменены. В Антропшино только что сказали, что электричка на 9:07 будет в 9:30, - пишут в соцсетях пассажиры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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