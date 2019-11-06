Петербургский кондитер развратил 10-летнюю девочку через соцсети

СЕГОДНЯ 10:28 2019-11-06T10:28:05+03:00

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Малолетняя девочка из Петербурга стала жертвой сексуального извращенца, развратившего ее с помощью социальных сетей. Во вторник, 5 ноября 2019 года, 30-летняя мать 10-летней школьницы узнала жуткие подробности инцидента, произошедшего еще во время летних каникул с ее дочерью. Немедля ни секунды, женщина обратилась с заявлением в полицию.

- По рассказам женщины, которая работает воспитателем в одном из детских садов Петербурга, все произошло вечером 25 июля. Примерно с 21:00 до 23:45 неизвестный мужчина с помощью интернета совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее 10-летней дочери, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

После заявления, сотрудники правопорядка возбудили уголовное дело. Уже в 00:10 часов среды, 6 ноября, они задержали подозреваемого извращенца в его квартире на Большом Казачьем переулке. Им оказался 34-летний мужчина, работающий упаковщиком на одном из кондитерских предприятий Северной столицы.

Раньше подозреваемый никогда не попадал в поле зрения полиции. На данный момент проводится расследование, а мужчина находится под домашним арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU