Жесткий удар во время занятия боксом отправил 3-классника в больницу с отеком мозга

СЕГОДНЯ 10:53 2019-11-06T10:53:27+03:00

Третьеклассника в Петербурге госпитализировали с отеком мозга после тренировки по боксу Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Спустя три дня после травмы у юного петербуржца начались судороги и тошнота

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Ученик третьего класса из Петербурга днем во вторник, 5 ноября, экстренно был госпитализирован в детскую больницу № 1 с судорогами, тошнотой и множественными ссадинами. В такое состояние ребенок впал из-за травм, полученных во время домашней тренировки по боксу. На данный момент мальчик находится в очень тяжелом состоянии.

- Из детской больницы № 1 в полицию поступило сообщение о том, что к ним поступил 9-летний мальчик с закрытой черепно-мозговой травмой, отеком головного мозга и множественными ссадинами различных частей тела. Состояние ребенка оценивается, как тяжелое, - рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Родители мальчика рассказали полиции, что 2 ноября их сын тренировался боксировать дома и получил серьезную травму головы. Спустя три дня, 5 ноября, его состояние сильно ухудшилось, появились судороги и тошнота, после чего они срочно госпитализировали сына в больницу.

На данный момент правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства, при которых ребенок получил настолько серьезные травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU