2019-11-06T10:55:45+03:00
Происшествия

Ночной клуб на Бронницкой грозили взорвать с квадрокоптера и требовали один биткоин отступных

Полиция проверила помещение, ничего не нашла и начала проверку по факту ложного сообщения о терроризме
Петр КИБЕР
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Телефонные террористы требовали биткоин с ночного клуба.Телефонные террористы требовали биткоин с ночного клуба.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Новые времена приносят новые технологии, в том числе и злоумышленникам. Так, телефонные террористы чаще не звонят по телефону, который легко вычислить, а пишут на электронную почту. А еще угрожают бомбежкой с квадрокоптера. Именно такое письмо получила администрация одного из ночных клубов города.

- Неизвестные злоумышленники угрожали взорвать заведение вместе с посетителями, превратив его «в самый кровавый клуб в истории». В качестве отступных авторы письма требовали 1 биткоин,- сообщает источник в правоохранительных органах.

После того, как администрация клуба позвонила в полицию, на место примчались саперы, которые ничего не нашли.

Теперь электронных вымогателей ищут стражи порядка. Решается вопрос о возбуждении дела по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Справка «КП»:

Биткоин - искусственная электронная валюта (криптовалюта). В настоящее время стоимость биткоина составляет 9,5 тысяч долларов США или 589 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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