У пьяного петербуржца в караоке украли билеты в Мариинский театр

СЕГОДНЯ 11:50 2019-11-06T11:50:04+03:00

Также пропали дизайнерский кожаный кошелек с 500 долларами и обручальное кольцо

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Полиция Московского района Санкт-Петербурга проверяет историю с пропажей личных ценностей, в том числе денег, обручального кольца и двух билетов в Мариинский театр. Их, его водном из ночных караоке-баров, лишился не слишком трезвый житель Северной столицы.

- В 6:3О 5 ноября в отделение полиции поступило заявление о краже. Звонивший мужчина рассказал, что отдыхал в караоке-клубе на Московском проспекте 222, а когда собрался домой на улице у него возник конфликт с неизвестными, - сообщает источник в правоохранительных органах.

По словам потерпевшего, его побили, после чего отобрали фирменный кошелек «Дольче Габбана», в котором лежали 500 долларов США, iPhone-X, сумку «Луи Виттон», банковские карты, ключи, два билета в театр и обручальное кольцо.

Самое интересное, что ничего этого мужчина не помнит. О том, что его обокрали, петербуржец узнал от жены когда та, уже дома, произвела личный досмотр мужа.

Стражам порядка потерпевший смог назвать приметы двух злодеев, которых подозревает в краже.

Первый: высокий мужчина со светлыми волосами в джинсах и футболке, а вторая - девушка-брюнетка со стрижкой каре, в красном свитере, юбке и желтом пуховике.

Теперь в истории похождений петербуржца разбираются полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU