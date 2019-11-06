Карантин по менингиту объявлен в школе Стрельны

СЕГОДНЯ 12:10 2019-11-06T12:10:51+03:00

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В школе № 421, находящейся в поселке Стрельна Петродворцового района Петербурга объявлен карантин по менингиту. Как стало известно, 1 ноября, заболели сразу два ученика во втором и пятом классах: у первого обнаружен серозный менингит, у второго энтеровирусный. Сейчас зараженные дети находятся на лечении, а в их коллективах проводятся меры по предотвращению вспышки эпидемии.

- Сейчас работники школы проводят все меры для того, чтобы не началась эпидемия менингита. Медсестра каждый день осматривает учеников классов, где заболели дети. В среду, 6 ноября, учеников осмотрит врач невролог. Также 1 ноября была проведена всех помещений учебного заведения, - рассказали в школе.

Несмотря на случаи заболевания, учебный процесс в школе продолжается, однако ученики классов, с заболевшими детьми, изолированы от всех остальных ребят. Все уроки у них проходят в отельных кабинетах, куда приходят учителя, выделены отдельные кабинки в туалетах, а также поход в столовую организован так, чтобы они не пересекались с остальными учениками

Также 5 ноября в школе взяли на анализ пробы продуктов и воды на проверку энтеровирусные инфекции. Планируется, что карантин продлится до 14 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU