На перекрестке Космонавтов и Типанова иномарка вылетела на тротуар и снесла пешехода

СЕГОДНЯ 12:43 2019-11-06T12:46:24+03:00

По словам очевидцев, машина пыталась проскочить на желтый и столкнулась с другой легковушкой [видео]

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Как минимум один человек серьезно пострадал в ДТП, которое произошло утром 6 ноября на перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Типанова. Здесь водитель-торопыга спешил проскочить на желтый, врезался в поперечную иномарку, после чего снес забор и сбил пешехода на тротуаре.

- На пересечении Космонавтов и Типанова, черный «Киа Рио» хотел проехать на желтый свет, а улетел к ТЦ «Космос», пробив ограждение, - пишут очевидцы аварии в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам свидетелей инцидента, скорость у «Киа» была приличной. После столкновения с белым «Солярисом», который выехал на перекресток, черная иномарка пролетела под сотню метров и остановилась только помяв несколько припаркованных у торгового центра авто.

Пострадавшего пешехода увезла машина реанимации. Более точной информации об обстоятельствах ЧП пока нет. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.

На перекрестке Космонавтов и Типанова "Киа" проскочила на желтый и снесла пешехода.Видео: ВК "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

ИСТОЧНИК KP.RU