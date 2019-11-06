2019-11-06T13:13:30+03:00
Происшествия

Часы с повышенной в 200 раз радиацией задержали в Пулково

Опасная посылка направлялась из Петербурга в Нидерланды
Лилия КОЗЛОВА
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На Пулковской таможне задержали радиоактивную посылку с часами / Фото: Пулковская таможняНа Пулковской таможне задержали радиоактивную посылку с часами / Фото: Пулковская таможня
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Работники Пулковской таможни во время проверки обнаружили опасную посылку с радиоактивным предметом. В одном из международных почтовых отправлений, которое должно было улететь из Петербурга в Нидерланды, в среду, 6 ноября, специалисты нашли старые часы с заводом, представляющие опасность.

- Во время таможенного досмотра пересылаемых часов, проверка показала, проверка показала, что уровень радиации на циферблате превышал допустимую минимально значимую активность более чем в 200 раз, - сообщили в пресс-службы Пулковской таможне.

Специалисты определили часы из посылки как твердый негорючий радиоактивный отход. После осмотра они были изолированы. Также сотрудники таможни по факту находки зарегистрировали факт уголовного преступления – «нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов».

ИСТОЧНИК KP.RU

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