Петербуржец пожаловался на бывшую жену, которая водит их дочку в морг вместо детсада

СЕГОДНЯ 13:21 2019-11-06T13:21:44+03:00

Петербуржец заявил, чтто его бывшая жена водит дочку не в детсад, а в морг. Фото: Евгения ГУСЕВА

По словам мужчины, женщина-патологоанатом берет маленького ребенка с собой на работу

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Необычная жалоба поступила уполномоченному по правам ребенка в Санкт-Петербурге от местного жителя, который обвинил бывшую жену в том, что она вместо детского сада водит из общую дочку в...морг.

- В начале осени я узнал, что экс-супруга забрала дочку из садика и больше туда не водит. Вместо этого она берет ребенка с собой на работу на весь день, - приводит слова обеспокоенного папы пресс-служба детского омбудсмена.

При этом работает женщина патологоанатомом и по долгу службы имеет дело не только с трупами, но и с различными химическими препаратами, в частности формалином, в котором бальзамирует части человеческого тела.

Понятно, что такое зрелище и запахи - не для маленького ребенка. Именно в этом обеспокоенный папа просил разобраться.

Впрочем, бывшая жена опровергла все обвинения, заявив, что это просто борьба за ребенка и желание ей навредить. Дочку она действительно забрала из садика, но временно, чтобы оградить от отца, который стал фигурантом уголовного дела.

- Это полная ерунда! Мой бывший муж пытается свести со мной счеты за то, что я подала на него заявление в полицию, - заявила женщина.

Пока малышка у бабушки, а вопрос об опеке над ребенком будет решать суд.

ИСТОЧНИК KP.RU