2019-11-06T13:21:44+03:00
Общество

Петербуржец пожаловался на бывшую жену, которая водит их дочку в морг вместо детсада

По словам мужчины, женщина-патологоанатом берет маленького ребенка с собой на работу
Петр КИБЕР
Поделиться:
Петербуржец заявил, чтто его бывшая жена водит дочку не в детсад, а в морг.Петербуржец заявил, чтто его бывшая жена водит дочку не в детсад, а в морг.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Необычная жалоба поступила уполномоченному по правам ребенка в Санкт-Петербурге от местного жителя, который обвинил бывшую жену в том, что она вместо детского сада водит из общую дочку в...морг.

- В начале осени я узнал, что экс-супруга забрала дочку из садика и больше туда не водит. Вместо этого она берет ребенка с собой на работу на весь день, - приводит слова обеспокоенного папы пресс-служба детского омбудсмена.

При этом работает женщина патологоанатомом и по долгу службы имеет дело не только с трупами, но и с различными химическими препаратами, в частности формалином, в котором бальзамирует части человеческого тела.

Понятно, что такое зрелище и запахи - не для маленького ребенка. Именно в этом обеспокоенный папа просил разобраться.

Впрочем, бывшая жена опровергла все обвинения, заявив, что это просто борьба за ребенка и желание ей навредить. Дочку она действительно забрала из садика, но временно, чтобы оградить от отца, который стал фигурантом уголовного дела.

- Это полная ерунда! Мой бывший муж пытается свести со мной счеты за то, что я подала на него заявление в полицию, - заявила женщина.

Пока малышка у бабушки, а вопрос об опеке над ребенком будет решать суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Первый туристический трамвай «Американка» вышел на маршрут в Петербурге
В Пушкине снесли садовые домики ради строительства спорткомплекса
Умер заслуженный артист России Александр Михайлов
Петербургские депутаты предложили изменить закон, чтобы публиковать данные нарушителей парковки
Подозреваемых в краже топлива у петербургской дочки «Роснефти» поймали в Колпино
Ленинградский зоопарк сделал петербуржцам обои для смартфонов с животными
В Милане открывается выставка «Леонардо и «Мадонна Литта»
Петербургский папа пожаловался на отсутствие пеленальных столиков в мужских туалетах
Голый, окровавленный мужчина с отрубленными пальцами шел босиком по улице в Ленобласти
Часы с повышенной в 200 раз радиацией задержали в Пулково
Обвалившуюся набережную канала Грибоедова укрепили мешками с песком
На перекрестке Космонавтов и Типанова иномарка вылетела на тротуар и снесла пешехода
Десятиклассница погибла при падении с крыши девятиэтажки в Стрельне
Карантин по менингиту объявлен в школе Стрельны
У пьяного петербуржца в караоке украли билеты в Мариинский театр
Строительная палатка «убежала» на остановку из-за сильного ветра в Петербурге
Ночной клуб на Бронницкой грозили взорвать с квадрокоптера и требовали один биткоин отступных
Жесткий удар во время занятия боксом отправил 3-классника в больницу с отеком мозга
Петербургский кондитер развратил 10-летнюю девочку через соцсети
Полиция поймала двух нелегальных мигрантов на «Газели», груженой крышками от люков
Почти половину парка Монрепо в Выборге закрыли на реставрацию
Из-за обледеневших проводов на Балтийском и Витебском направлении встали электрички
Из-за упавшего на бок самосвала на мосту Бетанкура собралась пробка
Тренер «Лейпцига» уверен, что его команда заслуженно победила «Зенит»
Десять поездов задержала непогода на Октябрьской железной дороге