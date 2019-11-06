Голый, окровавленный мужчина с отрубленными пальцами шел босиком по улице в Ленобласти

СЕГОДНЯ 13:46 2019-11-06T13:46:35+03:00

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Еле живого мужчину, истекающего кровью, госпитализировали с улицы в деревне Ям-Ижора Тосненского района Ленобласти. Изуродованного человека около 5 часов утра во вторник, 5 ноября, заметил прохожий на Павловской улице и сразу же позвонил в полицию. По телефону он уточнил, что у мужчины разбита голова, он весь в крови, при этом он одет в одну лишь майку, а по холодной земле волочит босые ноги.

- Бригада скорой помощи госпитализировала мужчину. На вид ему лет 40. После осмотра врачи диагностировали у него жесткие травмы головы: острые осколочные переломы лобной правой височной костей с повреждением лобной пазухи, резано-рубленные раны, ушиб головного мозга, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Также у мужчины были раны на шее, и руках, на правой кисти были ампутированы три пальца, на правой руке переломаны кости. Разумеется, несчастный потерял очень много крове. Кроме того, он был пьян, в состоянии шока и получил переохлаждение.

На данный момент личность пострадавшего не установлена. Обстоятельства, при которых он получил такие серьезные травмы, тоже не известны. Этим предстоит заняться полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU