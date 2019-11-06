2019-11-06T13:48:54+03:00
Общество

Петербургский папа пожаловался на отсутствие пеленальных столиков в мужских туалетах

Это создает неудобства при уходе за ребенком
Петр КИБЕР
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Как переодеть ребенка или сходить с ним в туалет - не такая и простая, как кажется.Как переодеть ребенка или сходить с ним в туалет - не такая и простая, как кажется.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Времена, когда за детьми присматривали только женщины, безвозвратно ушли в прошлое. Сейчас с малышами активно сидят и папы. Вот только инфраструктура не успевает за гендерными изменениями, что создает серьезные неудобства для родителей сильного пола.

- Петербуржец, отец трех дочек, начал в соцсетях флэшмоб. Он привлек внимание к проблеме переодевания малыша. Она существует потому, что в мужских туалетах нет пеленальных столиков, как в женских, - сообщает сайт детского омбудсмена Светланы Агапитовой.

Папам приходится менять подгузники детям на коленках, на сидении машины, на весу. А все потому, что крупные торговые центры созданы по старым ролевым моделям и нацелены на женщин, но не мужчин с детьми.

Да, много где есть комнаты матери и ребенка или семейные туалеты, но далеко не везде. А куда прикажете вести мужчине маленькую дочку, если она захочет по нужде. В мужскую или женскую уборную?

Это, фактически, нарушает равные права родителей, прописанные в конституции. Ведь сейчас папы могут даже в декретный отпуск уходить.

За границей ситуация уже начала меняться и для пап созданы те же условия, что и для мам. В России такая работа еще только предстоит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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