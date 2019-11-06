Ленинградский зоопарк сделал петербуржцам обои для смартфонов с животными

СЕГОДНЯ 14:23 2019-11-06T14:52:25+03:00

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Сотрудники Ленинградского зоопарка создали милые заставки на мобильные телефоны. В среду, 6 октября, фотографии с обитателями зоосада появились в «историях» в официальном Instagram. На обоях запечатлены суровый манул, любопытный жираф, гордый лев, смешная обезьянка, любимица петербуржцев белая медведица Хаарчана и многие другие животные.

Теперь смартфоны петербуржцев могут украшать любимые обитатели зоопаркаФото: Артем КИЛЬКИН

- В историях выложили для вас несколько вариантов заставок на телефон с животными зоопарка, надеемся, что наши питомцы будут радовать вас каждый день, - сообщили о новинке в Ленинградском зоопарке.

Очаровательный манул будет охранять телефон своего владельцаФото: Артем КИЛЬКИН

На данный момент опубликованы только девять обоев с разными животными. Однако в Ленинградском зоопарке готовы сделать заставки с любыми другими своими питомцами. Для этого все желающие могут просто написать в комментариях к посту в Instagram, каких обитателей они хотели бы увидеть в этой рубрике в следующий раз, а сотрудники зоопарка постараются найти фото с ними.

ИСТОЧНИК KP.RU