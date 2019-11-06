Умер заслуженный артист России Александр Михайлов
В Санкт-Петербурге неожиданно умер заслуженный артист России, профессор кафедры медных духовых и ударных инструментов Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова Александр Анатольевич Михайлов. О кончине деятеля искусств в среду, 6 ноября, сообщила пресс-служба музыкального заведения.
- С глубочайшим прискорбием сообщаем, что на 64-м году жизни скончался Заслуженный артист России Александр Михайлов, - говорится в сообщении на официальном сайте консерватории.
О причинах смерти артиста ничего не сообщается. Также на данный момент нет подробностей о том, когда и где пройдут прощание и похороны музыканта.
В 1980 году Михайлов закончил консерваторию Римского-Корсакова по направлению ударных инструментов. С 1985 года начал работать в родном вузе, где преподавал до конца своих дней. Также выступал в составе оркестра Мариинского театра. С 1989 года был артистом заслуженного коллектива Республики симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии. Одновременно является солистом-литавристом Камерного оркестра ЗКР.
ИСТОЧНИК KP.RU