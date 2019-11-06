2019-11-06T14:45:26+03:00
Общество

Умер заслуженный артист России Александр Михайлов

Профессор кафедры медных духовых и ударных инструментов внезапно скончался в Петербурге
Лилия КОЗЛОВА
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Умер заслуженный артист России и профессор Петербургской консерватории Римского-Корсакова Александр Михайлов / Фото: РОО «Сообщество преподавателей и исполнителей на ударных СПб»Умер заслуженный артист России и профессор Петербургской консерватории Римского-Корсакова Александр Михайлов / Фото: РОО «Сообщество преподавателей и исполнителей на ударных СПб»
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В Санкт-Петербурге неожиданно умер заслуженный артист России, профессор кафедры медных духовых и ударных инструментов Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова Александр Анатольевич Михайлов. О кончине деятеля искусств в среду, 6 ноября, сообщила пресс-служба музыкального заведения.

- С глубочайшим прискорбием сообщаем, что на 64-м году жизни скончался Заслуженный артист России Александр Михайлов, - говорится в сообщении на официальном сайте консерватории.

О причинах смерти артиста ничего не сообщается. Также на данный момент нет подробностей о том, когда и где пройдут прощание и похороны музыканта.

В 1980 году Михайлов закончил консерваторию Римского-Корсакова по направлению ударных инструментов. С 1985 года начал работать в родном вузе, где преподавал до конца своих дней. Также выступал в составе оркестра Мариинского театра. С 1989 года был артистом заслуженного коллектива Республики симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии. Одновременно является солистом-литавристом Камерного оркестра ЗКР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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