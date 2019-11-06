В Пушкине снесли садовые домики ради строительства спорткомплекса

СЕГОДНЯ 15:11 2019-11-06T15:11:43+03:00

По словам чиновников комитета по контролю за имуществом, прав на землю у огородников не было

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Несколько десятков садовых домиков пали от рук сотрудников комитета по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга. Сносить дачки в Пушкине специалисты приехали не ради забавы, а из-за строительства здесь нового спортивного комплекса.

- Участок площадью 22 тысячи квадратных метров юго-восточнее дома 13, литера Б по Гусарской улице в городе Пушкин предназначен для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и ледовым катком, - сообщает пресс-служба ККИ.

Когда-то на этом месте было образовано стихийное садоводство. С тех пор на «ничейной» земле стояли домики. Некоторые уже давно был заброшены, в других, напротив жили люди. Зачастую приезжие, которым дачки сдавались как дешевое жилье.

Впрочем, закон есть закон, а поэтому все сады-огороды безжалостно пошли под нож бульдозера. Все выходные на участке работала техника и сотрудники ККИ, а вскоре здесь начнутся изыскания под строительство спортивного сооружения.

ИСТОЧНИК KP.RU