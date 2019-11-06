Бывший вице-губернатор Петербурга Филимонов нашел новую работу

СЕГОДНЯ 15:46 2019-11-06T15:46:46+03:00

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Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Роман Филимонов нашел себе новую место работы и стал топ-менеджером одной из крупнейших коммерческих структур Северо-Запада России. В группе «Илим», которая занимается деревообработкой и производством целлюлозно-бумажной продукции, бывший чиновник занял должность старшего вице-президента по капитальным инвестициям.

- В должность он вступил 6 ноября, а решение о назначении было одобрено советом директором. В компании отмечают, что у Филимонова имеется большой опыт работы в сфере строительства и реализации инвестпроектов, - пишет «Мойка 78».

Напомним, что Роман Филимонов работал в структурах Смольного с 2004 года. С 2009-го ппри Валентине Матвиенко он занимал должность вице-губернатора, курировавшего строительную сферу.

В 2012 году, с назначением на пост главы Петербурга Георгия Полтавченко, Филимонов ушел из Смольного.

Позднее он работал в правительстве Московской области, возглавлял Департамент госзаказа капитального строительства Минобороны, а позднее занял должность руководителя дирекции по ремонту пути РЖД. С 2016 года бывший чиновник работал в Федеральной сетевой компании (Россети).

Теперь он будет курировать проекты, инвестиции к которые исчисляются миллиардами рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU